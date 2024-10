Sea Venom. Brytyjczycy przetestowali nowy pocisk przeciwokrętowy

Na poligonie morskim Aberporth u wybrzeży Walii przeprowadzono pierwsze próbne odpalenie pocisku przeciwokrętowego Sea Venom z działającym układem naprowadzania ze śmigłowca AW159 Wildcat należącego do Royal Navy. Jest to krok milowy w rozwoju nowego pocisku, który będzie stanowił podstawowe uzbrojenie przeciwokrętowe śmigłowców brytyjskiej marynarki wojennej. Pociski są produkowane od kilku lat, ale do tej pory nie były zintegrowane z AW159. Śmigłowce uzbrojone w te pociski już w przyszłym roku mają wejść w skład grupy lotniczej lotniskowca typu Queen Elizabeth.