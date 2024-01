Próby poligonowe MEPAC-a. Francuzi mają problem

Według producenta miałby on być dwukrotnie dokładniejszy od moździerza Mo 120 RT używanego obecnie przez francuskie pułki artylerii. Używany jest w wersji holowanej i samobieżnej przez francuskie wojska lądowe. Obecnie w obu tych formach potrzebuje do współpracy kołowego transportera opancerzonego VAB. Wóz ten albo jest dostosowany do tego, aby być nosicielem zintegrowanego Mo 120 RT, albo zostaje w podstawowej konfiguracji i holuje moździerz za sobą.

W MEPAC-u wraz z moździerzem zostanie zamontowany półautomatyczny system ładowania w przedziale desantowym, którego dach na czas transportu będzie zasuwany. Rozwiązanie będzie przypominać to zastosowane w kołowych transporterach opancerzonych VAB. Griffon MEPAC zostanie wpięty w system rozpoznania i dowodzenia ATLAS (Automatisation des Tirs et Liaisons de l’Artillerie Sol/sol), przy zachowaniu możliwości prowadzenia ostrzału w trybie pojedynczym. Wreszcie użycie amunicji MURAT (kalibru 120 mm, o obniżonym ryzyku) pozwoli na zwiększenie maksymalnego zasięgu o 12%.

Do samoobrony załodze służy zdalnie sterowany moduł uzbrojenia T2, opcjonalnie wyposażony w uniwersalny karabin maszynowy kalibru 7,62 milimetra, wielkokalibrowy karabin maszynowy kalibru 12,7 milimetra lub granatnik automatyczny kalibru 40 milimetrów. Załogę pojazdu tworzyć będą kierowca, dowódca, działonowy i ładowniczy. Napędzany jest silnikiem diesla o mocy 400 KM sparowanym z automatyczną skrzynią biegów. Dzięki temu może rozpędzać się do 100 kilometrów na godzinę.

Pozyskanie 54 egzemplarzy tego typu systemów moździerzowych to pewnie jedynie wstęp do dalszych zakupów. Może to sugerować wypowiedź francuskiego ministra obrony Sébastiena Leconru, wyrażającego nadzieję, że do służby trafią dodatkowe moździerze kalibru 120 milimetrów.