Po 80 latach południowoafrykańskie siły powietrzne żegnają legendarne Dakoty

Na wycofanie brytyjskich samolotów wpłynął fakt, że ich jedynymi użytkownikami było wyłącznie RPA oraz Wielka Brytania. Ograniczało to dostęp do ewentualnego rynku części zamiennych, szczególnie w czasie napięć na linii Londyn-Kapsztad. Samoloty wycofano w 1984 roku a ich miejsce zajęły zmodernizowane C-47 mające za sobą już około czterdziestu lat służby.

W przypadku konfiguracji patrolowej samoloty otrzymały zmodyfikowany radar pogodowy Bendix mogący wykrywać jednostki nawodne z odległości 40 mil morskich z wysokości przelotowej 300 metrów. Dodatkowo samoloty otrzymały nowy system nawigacyjny, w tym prosty GPS oraz osprzęt do ratownictwa morskiego. Załogę zwiększono do ośmiu osób, z czego pięć obsługuje systemy misyjne.

Wszystkie samoloty służą obecnie w 35. dywizjonie lotniczym stacjonującym w Ysterplaat. Jednak od dwóch lat w związku z brakiem dostępu do części zamiennych samoloty są uziemione. Co ciekawe najstarszy egzemplarz o numerze seryjnym 6885 zbudowano w 1944 roku. Na terenie bazy lotniczej znajdują się trzy wycofane egzemplarze. Na ten moment siły powietrzne RPA nie potwierdziły oficjalnego wycofania C-47TP ze służby, natomiast mówi się, że jest to wyłącznie kwestia czasu – dywizjon otrzymać miał informację o permanentnym wycofano maszyn z linii.

W październiku ministerka obrony Thandi Modise potwierdziła fatalny stan sił powietrznych. Według raportu aż 85% z pośród 388 maszyn różnych typów znajdujących się w linii nie nadaje się do lotu. Obecny stan rzeczy wynika głównie niskich nakładów na utrzymanie floty oraz braku podpisanych umów na serwis. Co gorsza nie zapowiada się, by szybko doszło do poprawy sytuacji.