Pełna gotowość operacyjna izraelskiego mieszanego batalionu Pantera

Siły Obronne Izraela poinformowały kilka dni temu o rychłym uzyskaniu gotowości operacyjnej przez 49. batalion piechoty "Pantera" wojsk lądowych. Będzie częścią Korpusu Obrony Pogranicza, którego znakiem rozpoznawczym jest pustynny żółto-brązowy beret. W najbliższych tygodniach jednostka, w której służyć będą jednocześnie mężczyźni i kobiety, rozpocznie służbę operacyjną. Jej zadaniem będzie obrona terytorium izraelskiego wzdłuż granic Jordanii i Egiptu, a także Strefy Gazy. Mimo że Jerozolima już dawno znormalizowała swoje relacje międzypaństwowe z dwoma sąsiadami (niegdyś zaprzysięgłymi wrogami), do prób przemytu i nielegalnego przekroczenia granicy dochodzi bardzo często. Natomiast stosunki z palestyńskimi organizacjami nadal pozostają napięte i od czasu do czasu znajdują ujście w wymianie ciosów takich jak choćby przeprowadzona w maju 2023 operacja ‘Tarcza i Strzała".

49. batalion piechoty podporządkowany został Brygadzie Regionalnej "Efrajim" w rejonie odpowiedzialności Dowództwa Centralnego Sił Obronnych Izraela. Będzie pierwszym batalionem mieszanym Dywizji Judei i Samarii. Dowódcą batalionu Pantera mianowano Awiwa Ohanę, którego jednocześnie szef Dowództwa Centralnego generał dywizji Jehusa Fuchs awansował ze stopnia majora na podpułkownika. Jego zastępczynią została Ofir Elimelech, przez pięć lat pełniąca różne funkcje w Dolinie Jordanu, w tym jako zastępca dowódcy plutonu.

– Jestem podekscytowany mogąc dalej służyć jako członek rodziny sił ochrony pogranicza i jako pierwszy dowodzący batalionem Pantera, który jest kolejnym dowodem na znaczenie mieszanych żeńsko-męskich jednostek bojowych na granicach, osiągnięć na różnych frontach – powiedział Ohana. – Obserwuję duże znaczenie służby kobiet w mieszanych batalionach bojowych i jestem podekscytowany realizacją tej koncepcji operacyjnej i wzmocnieniem obrony na granicy dla Dywizji Judei i Samarii.

Rejonem odpowiedzialności stanie się obszar graniczny przy Zachodnim Brzegu Jordanu, a zadaniem będzie jego zabezpieczenie przed infiltracją bojowników wrogich Izraelowi organizacji paramilitarnych (Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu). Ogłoszenie pełnej przydatności do służby następuje po intensywnym sześciomiesięcznym szkoleniu (bez rozróżnienia na kategorie męskie i kobiece). Pierwsi rekruci zaciągnęli się w listopadzie 2022 roku i niemal od razu zostali skierowani na wymagający kurs sprawności bojowej. Podczas ostatnich dwóch miesięcy żołnierze skupili się na prowadzeniu rozpoznania, szkoleniu psów, taktykach i technikach aresztowań oraz realizacji zadań typowo policyjnych, w tym patrolowania granic.

Znakiem rozpoznawczym pododdziałów wchodzących w skład Korpusu Obrony Pogranicza jest pustynny żółto-brązowy beret © Siły Obronne Izraela

Idea jednostki polega na pełnej równości obu płci, zarówno w zakresie praw, jak i obowiązków. Zdaniem przywołanej wcześniej Elimelech od momentu powołania do jednostki wszyscy – kobiety i mężczyźni – wykonują te same zadania i zgodnie współpracują, bez jakichś animozji. Podkreśliła, że w operacjach nie ma nic, co mogą zrobić mężczyźni, a czego nie mogłyby zrobić kobiety.

Decyzję o utworzeniu Pantery podjęto po doświadczeniach (i mocnej lekcji) wyciągniętych z operacji "Falochron", którą rozpoczęto w marcu 2022 roku, mającej na celu powstrzymanie fali palestyńskich ataków terrorystycznych na Izraelczyków. Szczególne działania wymierzono w obóz uchodźców w Dżeninie w Strefie Gazy. Analiza genezy i przebiegu operacji doprowadziła do wniosku, że w atmosferze zwiększonego ryzyka i ogólnego wzrostu antyizraelskich nastrojów konieczne będzie utrzymywanie stałej jednostki na tym obszarze niż pospieszne formowanie oddziałów złożonych z rezerwistów, które z uwagi na konieczność przybycia w miejsce powstania zagrożenia są zwykle spóźnione. Obecnie zadaniem Pantery będzie zapobieganie atakom poprzez likwidację lub aresztowanie bojowników już na etapie planowania zamachów, ale jeszcze w ich kryjówkach.

Ponadto dla Sztabu Generalnego Cahalu (Siły Obronne Izraela) duże znaczenie miały pozytywne oceny sprawności bojowej innych batalionów mieszanych, w tym "Karakal" i "Gepard" strzegących bezpieczeństwa na niespokojnej ostatnio granicy z Egiptem. Odnoszą one sukcesy na polu zwalczania przemytników narkotyków i uzbrojenia. Nie bez znaczenia jest też wzrost roli samych kobiet w wojsku. Nowy batalion – zgodnie z ogólnym planem wzmocnienia obszarów granicznych wyspecjalizowanymi jednostkami – będzie odpowiedzialny za strzeżenie granicy Zachodniego Brzegu, na zachód od muru separacyjnego i na wschód od zielonej linii. Szczególnym obszarem zainteresowania staną się okolice miasta Sza’ar Efrajim.

Podpułkownik Awiw Ohana – dowódca nowego mieszanego batalionu Pantera © Siły Obronne Izraela

Oczekuje się, że Pantera będzie wykonywać różnorodne zadania związane z zapewnianiem bezpieczeństwa codziennego, a także w sytuacjach awaryjnych. Żołnierze zostaną wyposażeni w drony rozpoznawcze, taktyczne wyposażenie indywidulane, środki kamuflażu, a także urządzenie do gromadzenie danych i przetwarzania danych.

– Utworzenie nowego batalionu reprezentuje zdolność Sił Obronnych Izraela do skutecznego i szybkiego dostosowywania się do ciągłych zmian w wymaganiach operacyjnych – powiedział gen. bryg. Amit Jamin, dowódca Korpusu Obrony Pogranicza. – Zainwestowaliśmy wiele w planowanie tego batalionu, aby zapewnić osiągnięcie celów operacyjnych Cahalu.

Kobiety w izraelskim wojsku

Mimo że kobiety uznano oficjalnie za zdolne do służby bojowej w izraelskim wojsku, nadal ich obecność wywołuje obiekcje wśród najbardziej skrajnych poglądowo rabinów. Nie wolno pełnić służby w brygadach piechoty, brygadach pancernych, na okrętach podwodnych i w niektórych elitarnych jednostkach specjalnych, takich jak "Sajjeret Matkal" (Jednostka Rozpoznawcza Sztabu Generalnego) i Flotylla 13 (elitarna jednostka komandosów izraelskiej marynarki wojennej). Od zakazu służby w piechocie i wojskach pancernych istniały pewne wyjątki, zaś w ubiegłym roku pojawiły się nowe wyłączenia.

W pierwszym przypadku wyłomem są trzy bataliony piechoty mieszanej – "Lwy Jordanu" (Arajot ha-Jarden), "Karakal" i "Gepard" (Bardelas) – przed którymi postawiono zadania lżejsze gatunkowo. Zajmują się w szczególności ochroną granic, zwalczają przemyt narkotyków i uzbrojenia. Nie są szkolone do wkraczania w głąb terytorium wroga, ale raczej do pozostawania w granicach Izraela i stosunkowo blisko swoich baz macierzystych. Żołnierze służący w tych jednostkach nie muszą spełniać takich samych wymagań fizycznych jak żołnierze brygad ciężkiej piechoty, zdolnych do przenoszenia ciężkiego sprzętu na duże odległości, do czego mężczyźni są fizycznie lepiej przystosowani niż kobiety. Z kolei na północnej granicy pod koniec października 2020 roku dziesięć kobiet utworzyło w ramach Batalionu Wywiadu Bojowego Szahaf zespół obsługujący bezzałogowe statki latające. Do ich zadań należało prowadzenie rozpoznania na granicy z Libanem i monitorowanie aktywności bojowników Hezbollahu.

Według dowódców batalionów mieszanych zakres zadań stawianych przed kobietami i mężczyznami jest tożsamy © Siły Obronne Izraela

Więcej przeszkód stawiano przed kobietami w korpusie pancernym, a ich służba stała się przedmiotem ogólnonarodowej debaty, w której udział brali nawet najbardziej skrajni izraelscy rabini. Koniec końców, w lipcu 2021 roku rozpoczęto przydzielanie kobiet do służby liniowej w załogach czołgów Merkawa w batalionie "Karakal" na granicy z Egiptem. Program pilotażowy, w którym czołgistki uczestniczyły, miał posłużyć do opracowania wniosków i ewentualnych wytycznych co do wdrażania kobiet do służby w czołgach. Raport ten ma powstać w 2023 roku (być może jeszcze nie upubliczniono).