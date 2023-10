Pancerne zmiany w amerykańskich szeregach. Wozy M113 zastąpią AMPV

Platformę tę cechuje również podobieństwo do rozwiązań już stosowanych na poziomie Zespołu Bojowego Brygady Pancernej (ABCT), podstawowej jednostce pancernej US Army, aby minimalizować koszty operacyjne i obciążenia logistyczne w miarę ewolucji potrzeb w zakresie zdolności. W brygadach AMPV będzie współpracował przede wszystkim z czołgami podstawowymi M1A2 Abrams i bojowymi wozami piechoty M2 Bradley.

AMPV doskonale nadaje się do współczesnych operacji bojowych w Europie i na świecie. Jeszcze bardziej niezwykła jest wszechstronność tego wozu, który można dostosowywać do stale rozwijającej się techniki i zmieniającego się pola walki. AMPV to podstawowa platforma w procesie modernizacji floty pojazdów bojowych, a jego możliwości rozwoju zapewnią żołnierzom największe szanse na wykonanie trudnych misji w najbardziej wymagających środowiskach

Piątą wersją jest ambulans. Od wozu ewakuacji medycznej odróżnia go to, że ma miejsce tylko dla jednego pacjenta na noszach, ale poza kierowcą jest w nim miejsce dla aż trzech sanitariuszy lub lekarzy. Wóz jest także wyposażony w bardziej zaawansowane wyposażenie medyczne, w tym stół do prowadzenia zabiegów i prostych operacji.

Produkcja niskoseryjna ruszyła w 2019 r., a pierwsze pojazdy dostarczono do 1. Pancernego Brygadowego Zespołu Bojowego 3. Dywizji Piechoty w marcu bieżącego roku. W tym samym miesiącu BAE Systems otrzymał kontrakt za zakup materiałów do produkcji wozów seryjnych. W roku budżetowym 2024 US Army planuje kupić 91 AMPV w różnych wersjach. Liczba ta może się zwiększyć, ponieważ Kongres może przeznaczyć na ten cel dodatkowe środki ze specjalnego funduszu na wsparcie Ukrainy. US Army przekazała Ukrainie 400 M113, a w ich miejsce możliwe jest zakupienie dodatkowych 154 AMPV. Po rozkręceniu produkcji seryjnej tempo wytwarzania ma sięgnąć szesnastu AMPV miesięcznie.