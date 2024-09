Nowy samolot USAF. Niepozorny, ale bardzo ważny

Compass Call to powietrzny system broni taktycznej służący do zakłócania komunikacji sieci dowodzenia i kontroli wroga, co ogranicza jego zdolność do koordynacji działań i zarządzania własnymi siłami. System Compass Call wykorzystuje ofensywne możliwości zakłócania łączności przeciwnika i wykonywania ataków elektronicznych w celu wsparcia amerykańskich i koalicyjnych taktycznych sił powietrznych, lądowych, nawodnych i specjalnych. Co więcej system ma też możliwość zakłócania radarów wczesnego ostrzegania i kierowania ogniem. Ponadto może zakłócać działania wrogich systemów nawigacyjnych czy kontrolowanych radiowo dronów.

USA ma nowy samolotu

Od ponad trzech dekad misje tego typu wykonywały samoloty Lockheed Martin EC-130H również nazywane Compass Call. Były to zmodyfikowane samoloty transportowe C-130 Hercules z zainstalowanym wyposażeniem specjalistycznym. W ciągu swojej służby samoloty EC-130H wykazały destrukcyjny wpływ na sieci dowodzenia i kontroli wroga w wielu amerykańskich operacjach wojskowych, w tym w Kosowie, Haiti, Panamie, Libii, Iraku, Serbii i Afganistanie. Z powodu wyeksploatowania konieczne stało się zamówienie nowych samolotów tego tej klasy.

EA-37B Compass Call w bazie Davis-Monthan © USAF | Senior Airman Paige Weldon

Zdecydowano się postawić na zmodyfikowany samolot biznesowy Gulfstream G550. Jest mniejszy, może latać szybciej, wyżej i dalej niż Hercules. Za przebudowę samolotów do wariantu wojskowego odpowiada firma L3Harris. Mimo wspólnego oznaczenia Compass Call w nowym samolocie zastosowano inny prefiks EA – gdzie E odnosi się do samolotów walki elektronicznej, a A do samolotów uderzeniowych. Nowe oznaczenie ma podkreślać bardziej ofensywny charakter i dużą rolę, którą będą odgrywały te samoloty we wskazywaniu celów dla innych maszyn i we wspieraniu ogólnego wysiłku sił zbrojnych.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Pierwszy egzemplarz EA-37B został dostarczony do bazy Davis-Monthan w Arizonie. Początkowo będzie wykorzystywany do szkolenia pilotów i operatorów systemów walki elektronicznej. Jeszcze w tym roku ma być dostarczona druga maszyna tego typu, a trwają prace przy kolejnych trzech. Wszystkie będą służyły w do 355. Grupie Walki Elektronicznej. Łącznie amerykańskie siły powietrzne mają zamiar kupić 10-14 samolotów tego typu, a zainteresowanie dwoma lub trzema egzemplarzami wyraziły także włoskie siły powietrzne.

– EA-37B to doskonały wybór, ponieważ cały czas jesteśmy w trakcie reorientacji na czas nowej rywalizacji wielkich mocarstw, a wśród naszych rywali są tacy, którzy rozwijają systemy uderzeniowe dalekiego zasięgu i systemy antydostępowe. Compass Call pozwoli nam działać w spektrum elektromagnetycznym, w sposób który przyniesie korzyści nam, a nie im – powiedział gen. Thomas Hensley, dowódca 16. Armii Lotniczej.

– Duże sponsony po bokach kadłuba kryją różnego rodzaju anteny d © USAF

Chociaż gen. Hensley nie powiedział tego wprost, oczywiste jest, że wypowiadał się o Chinach, które w ostatnich latach znacznie rozbudowały swoje siły zbrojne do tego stopnia, że na Dalekim Wschodzie stały się pod wieloma względami równorzędnym przeciwnikiem dla USA. Chiny intensywnie inwestują w systemy dalekiego zasięgu zdolne do rażenia amerykańskich baz w Japonii i Korei Południowej czy też krajów będących sojusznikami USA – Filipin i Tajwanu. Chińska doktryna wojskowa zakłada uzyskanie przewagi w spektrum elektromagnetycznym, a jednocześnie ze względu na wielkie odległości na pacyficznym teatrze działań wymusza intensywne wykorzystanie środków łączności i wykrywania dalekiego zasięgu, które mogą stać się celem dla EA-37B.

Pierwszy przekazany samolot został dostarczony w wariancie Baseline 3 – identycznym jak będące na wyposażeniu starych EC-130H. De facto urządzenia walki elektronicznej zostały wymontowywane ze starego samolotu i zainstalowane na nowym. Podobnie będzie z kolejnymi czteroma egzemplarzami będącymi już w produkcji. Jednak w przyszłości możliwości samolotów EA-37B ulegną dalszemu zwiększeniu.

EA-37B Compass Call przypomina samolot biznesowy, ale wypełnia b © USAF | Senior Airman Andrew Garavito

W następnych samolotach zostanie zainstalowany nowy pakiet walki elektronicznej Baseline 4 (Small Adaptive Bank of Electronic Resources, SABER) charakteryzujący się między innymi otwartą architekturą oprogramowania i hardware’u. Umożliwi to w przyszłości szybsze wprowadzanie zmian i dostosowywanie środków zakłócających i walki elektronicznej do nowych systemów łączności i dowodzenia pojawiających się u potencjalnych przeciwników.