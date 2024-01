Nowe życie brytyjskich Foxhoundów. Za blisko 100 mln zł

Przebudowane pojazdy zostaną wyposażone radiostacje wysokiej częstotliwości (HF), bardzo wysokiej częstotliwości (VHF) i ultrawysokiej częstotliwości (UHF) oraz umożliwią obsługę terminali danych dostarczanych przez przedsiębiorstwo Bowman. Grupę systemów komunikacyjnych wprowadzono do służby w 2004 r. jako następców przestarzałych radiostacji Clansmana pozostających w wojsku w początkach lat 70-tych ubiegłego wieku. Sprzęt mimo swojego wieku jest nadal modernizowany i dostosowywany do zmieniających się wymagań pola walki.

Ponadto jest wielce możliwe, że GDLS wprowadzi do uzbrojenia British Army ulepszoną wersję tych wozów, oznaczoną Mk 2. Co prawda, szczegółów zakresu modernizacji nie znamy, ale producent pochwalił się, że opracował wariant przystosowany do instalacji napędu hybrydowego, coraz bardziej popularnego w pojazdach wojskowych o stosunkowo niedużej masie. Ministerstwo Obrony jak na razie zaprzecza prowadzeniu formalnych rozmów w tej sprawie. Potencjalne wprowadzenia do uzbrojenia drugiej wersji wozu będzie możliwe dzięki zapotrzebowaniu na dodatkowe pojazdy w ramach programu wzmocnienia sprzętowego. Przedsięwzięcie o wartości jednego miliarda funtów ma ruszyć w 2025 r.