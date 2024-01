Niemcy dumni. System przeciwlotniczy świetnie przeszedł próby

Potencjalny sukces testów stanie się przepustką do produkcji seryjnej i zaspokojenia potrzeb niemieckich wojsk lądowych, a także użytkowników zagranicznych. Nasi zachodni sąsiedzi zamówili dotychczas dziewiętnaście Skyrangerów 30. Prototyp będzie gotowy do odbioru w 2025 roku, a może ciut wcześniej. Całość zamówienia ma być w rękach użytkownika do połowy roku 2027. Berlin równolegle pozyskuje zestawy średniego zasięgu IRIS-T SLM i bliskiego zasięgu SLS. Planowo Luftwaffe ma otrzymać trzy jednostki ogniowe IRIS-T SLM i być może trzy kolejne. Wstępną gotowość operacyjną mają uzyskać już w przyszłym roku, co koresponduje z zobowiązaniem Niemiec do oddania sojuszowi dywizji ciężkiej zabezpieczonej przed środkami napadu powietrznego. IRIS-T SLS może zostać osadzony na podwoziu terenowego pojazdu Eagle V 6 × 6 z czterema pociskami w kontenerach transportowo-startowych i radarem Hensoldt Spexer 2000. Druga opcja to wykorzystanie podwozia Boxer, co korzystnie wpłynęłoby na logistykę z uwagi na mnogość pojazdów tego typu wykorzystywanych przez Bundeswehrę.