Nie atakują już Rosjan. Co się dzieje ze słynnymi Bayraktarami?

ANTIDOT 2-U/S, nowoczesny zasobnik wsparcia elektronicznego opracowany przez ASELSAN, został pomyślnie przetestowany na dronie Bayraktar TB2. Testy te są kolejnym krokiem w umacnianiu niezależności technologicznej Turcji. Jednocześnie współpraca ASELSAN i Baykar potwierdza, że Bayraktary są ciągle rozwijane. Wiadomo też, że obecnie maszyny te są wykorzystywane w Ukrainie do prowadzenia rozpoznania i kierowania ogniem artylerii .

Podczas testów, system ANTIDOT 2-U/S wykazał zdolność do natychmiastowego wykrywania radarów zagrożeń oraz precyzyjnego określania ich kierunku i lokalizacji. To osiągnięcie podkreśla zaawansowanie technologiczne Turcji w dziedzinie wojskowej.

Przetestowany z dronem Bayraktar system służy do pasywnego wykrywania sygnałów emitowanych przez radary. Oznacza to, że takie połączenie pozwala na unikanie radarów przeciwnika lub nawet ich zakłócanie. ASELSAN i Baykar prezentują w ten sposób odpowiedź na jedno z największych zagrożeń, które dotyczy bezzałogowców - czyli radary, które wykrywają zagrożenie i przyczyniają się do potencjalnego zestrzelenia statku powietrznego.