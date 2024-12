Łotwa zamawia bojowe wozy piechoty. Zapłaci ponad 250 mln euro

W tej chwili toczą się negocjacje pomiędzy ministerstwem, a producentem pojazdu, firmą GDELS-Santa Bárbara Sistemas, które powinny się zakończyć jeszcze w tym lub na początku przyszłego roku. Zakup nowych bojowych wozów piechoty przez Łotwę jest kolejnym elementem wzmacniania obrony państw bałtyckich, które do tej pory dysponowały symbolicznymi siłami zbrojnymi, a są zagrożone agresją ze strony Rosji.

Wartość kontraktu sięgnie miliony euro

Nie wiadomo ile sztuk ASCOD-ów zamierza pozyskać Łotwa. Ta informacja nie została ujawniona. Natomiast rzecznik prasowy ministerstwa obrony powiedział, że wartość kontraktu powinna zamknąć się w kwocie około 250 milionów euro. Nowe wozy bojowe zastąpią w służbie pojazdy CVR(T) pozyskane jako używane z Wielkiej Brytanii w okolicy 2015 r. Są to pojazdy pochodzące z lat 70-tych. Po rosyjskiej napaści na Ukrainę w lutym 2022 r. Łotwa podarowała Ukrainie niesprecyzowaną liczbę wozów tego typu.

Bojowy wóz piechoty ASCOD (Austrian-Spanish Cooperative Development) został opracowany wspólnie przez hiszpańską firmę Santa Bárbara Sistemas i austriackie przedsiębiorstwo Steyr-Daimler-Puch. Poprzez kolejne przejęcia dzisiaj prawami do tego pojazdu dysponuje koncern General Dynamics European Land Systems. Prototyp zaprezentowano w 1992 r.

Pierwszymi użytkownikami były siły zbrojne państw zaangażowanych w produkcję tego wozu. W Hiszpanii otrzymał on nazwę Pizarro, a w Austrii Ulan. Hiszpania otrzymała łącznie około 400 wozów tego typu w kilku wariantach specjalistycznych, a Austria 112 wyłącznie w wariancie bojowego wozu piechoty. Pizarro został zamówiony także przez Filipiny.

BWP Pizarro jest uzbrojony w armatę kal. 30 mm, fot. Maciej Hypś © Licencjodawca | MACIEJ_HYPS

Jego zmodyfikowane podwozie stało się także baza dla brytyjskiej rodziny pojazdów FRES, w ramach której powstały wersje: rozpoznawcza, transportera piechoty, dowodzenia, rozpoznania inżynieryjnego, wóz ewakuacyjny i mobilny warsztat. Pierwsze zamówienie ze strony brytyjskiego ministerstwa obrony obejmuje 589 wozów wszystkich wariantów. Podwozie ASCOD-a stało się także podstawą do stworzenia w USA czołgu lekkiego M10 Booker.

Wóz bojowy jest uzbrojony w armatę automatyczną Mauser

Bojowy wóz piechoty ASCOD jest uzbrojony w armatę automatyczną Mauser Mk30-2 kaliber 30 mm zasilaną z dwóch taśm nabojowych i współosiowy karabin maszynowy kaliber 7,62 mm. Szybkostrzelność armaty wynosi 800 pocisków na minutę. W gotowości do użycia jest 200 nabojów do armaty i 700 nabojów do karabinu maszynowego. W zapasie przewożonych jest dalszych 205 nabojów kal. 30 mm i 2200 nabojów 7,62 mm. Na bokach wieży są zainstalowane wyrzutnie granatów dymnych.

ASCOD w wersja bazowej w czasie pokazu dynamicznego © Licencjodawca | Maciej Hypś

System kierowania ogniem może być wybrany przez zmawiającego. W przypadku hiszpańskich Pizarro skład się on z termowizora VC2, komputera balistycznego i dalmierza laserowego. W połączeniu ze stabilizowaną armatą pozwala to na celne strzelanie również w czasie jazdy. W austriackim Ulanie jest to dzienno-nocny celownik Kollsman z kanałem termowizyjnym i dalmierzem laserowym oraz trybem automatycznego śledzenia celu. Dowódca dysponuje sześcioma peryskopami, celownikiem dziennym i monitorem pokazującym obraz z celownika termowizyjnego działonowego.

Kadłub i wieża są wykonane ze stali pancernej od przodu zapewniającej ochronę przed pociskami przeciwpancernymi kaliber 14,5 mm, a opancerzenie reszty wozu chroni przed ostrzałem amunicją kal. 7,62 mm i odłamkami. Na życzenie klienta opancerzenie można wzmocnić tak, aby zatrzymywało od przodu pociski przeciwpancerne kal. 30 mm wystrzelone z odległości 1000 m, a ze wszystkich stron chroniło przed ostrzałem amunicją kal. 14,5 mm wystrzeloną z odległości 500 m.

Nie wiadomo jeszcze, ile i w jakiej konfiguracji, wozy będą przeznaczone dla Łotwy, fot. Maciej Hypś © Licencjodawca

Wozy są napędzane silnikami wysokoprężnymi MTU 8V-183-TE22 8-V90 o mocy 600 KM połączonymi z przekładnią hydromechaniczną Renk HSWL 106C. Zawieszenie jest zainstalowane na wałkach skrętnych.

Zakup bojowych wozów piechoty to tylko jeden z elementów wzmacniania potencjału obronnego Łotwy w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Już w 2020 r. dla oddziałów zmotoryzowanych zdecydowano się pozyskać wspólnie z Finlandią kołowe transportery opancerzone Patria 6 × 6. Już po rosyjskiej napaści na Ukrainę inwestycje w obronność wzrosły, co poskutkowało m.in. zakupem w USA sześciu wyrzutni M142 HIMARS, a w Niemczech systemów obrony przeciwlotniczej IRIS-T SLM. W planach jest także pozyskanie samobieżnej artylerii lufowej. Do tego Łotwa, wspólnie z sąsiadami z Litwy i Estonii buduje linię fortyfikacji na granicy z Rosją i Białorusią.