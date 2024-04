Indie zmodernizują 693 BMP‑2 Sarath

13 marca 2024 r. podpisano umowę, w myśl której państwowe przed­się­bior­stwo Ar­moured Vehicles Nigam Limited (AVNL) zmo­der­ni­zuje 693 BMP-2 do wersji BMP-2M i – w przypadku wersji dowód­czej – BMP-2KM. Pakiet mody­fi­kacji opracowały AVNL, DRDO i Bharat Elec­tro­nics Limited.

Wartości kontraktu i harmonogramu reali­zacji nie podano. Mają one jednak iść bardzo sprawnie, gdyż przed zamówie­niem starano się wyeliminować wszelkie usterki i błędy. Temu służyły prace ba­daw­czo-roz­wo­jowe i późniejsze rygo­rys­tyczne próby w terenie. Z jednej strony w indyj­skich wojskach lądo­wych może pa­no­wać ogra­ni­czo­ny optymizm, z drugiej zaś jest to tylko otarcie łez. W uzbro­jeniu pozostaje ponad 2500 BMP-2, a liczba modernizowanych to nieco ponad jedna czwarta. W 2020 r. plany były bardziej ambitne, gdyż obejmowały 811 wozów.