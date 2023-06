Eitany rozpoczynają służbę w Brygadzie "Nahal"

Wozy przekazano w Akademii Korpusu Piechoty i Dowódców Drużyn Bislamach (Beit HaSefer LiMfakdei Kitot UMiktzo’ot Heil HaRaglim) na pustyni Negew. Docelowo służyć będą w 933. Brygadzie "Nahal". W zasadzie informacja jest jedynie potwierdzeniem stanu faktycznego, gdyż na obszarze podległym Dowództwu Północnemu niedawno przeprowadzono szkolenia z udziałem transporterów tego typu. Załogi, którym byli żołnierze Brygady "Nahal" musiały zmierzyć się ze scenariuszami mocno zbliżonymi do bojowych.

Wojsko jest zachwycone przezbrojeniem pierwszej kompanii w Brygadzie "Nahal" w nowoczesne Eitany, które zastąpią przestarzałe M113 i będą dobrze opancerzonym systemem uzbrojenia, pomagającym zapewnić zwycięstwo na polu walki i bezpiecznie wrócić do domu – powiedział Giber.

Dostarczone pojazdy pochodzą z produkcji małoseryjnej, która odbywa się od lutego 2020 roku w zakładach w Tel HaSzomer na przedmieściach Tel Awiwu. W ramach ciekawostki należy wspomnieć, że wykorzystują linie produkcyjne, z których wcześniej zjeżdżały ciężkie bojowe wozy piechoty Namer i czołgi podstawowe Merkawa siman 4. 28 grudnia 2022 roku Oshkosh Defense poinformowała o tym, że została wybrana na głównego dostawcę setek (szacuje się, że wstępnie będzie to ok. 500) kadłubów dla Eitanów z produkcji wielkoseryjnej. Umowę podpisano przy udziale agencji izraelskiego ministerstwa obrony do spraw eksportu uzbrojenia SIBAT i Administracji Programów Pancernych izraelskiego ministerstwa obrony (MANTAK).