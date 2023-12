Rosja poderwała 7 ogromnych samolotów An-124. Po co?

Ćwiczenia na samolotach Rusłan stanowiły próbę przeszkolenia młodych załóg personelu wojskowego do obsługi samolotów transportowych . Loty siedmiu maszyn były przeprowadzane jednocześnie, a Federacja Rosyjska sprawdzała możliwości wojska w zakresie przemieszczania płatowców na duże odległości – mowa o dystansie ok. 1 tys. km przy średniej prędkości ok. 500 km/h (na pułapie 4 tys. m). Personel wykonujący ćwiczenia był wyposażony w standardowe uzbrojenie i sprzęt wojskowy.

An-124 Rusłan to maszyna, która robi wrażenie za każdym razem, kiedy tylko pojawi się na niebie lub lotnisku. Identyczny samolot przyleciał do Polski jeszcze we wrześniu br. – wówczas Rusłan wylądował na podpoznańskiej bazie lotniczej w Krzesinach, co było związane z ćwiczeniami NATO Tiger Meet.