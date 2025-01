Amerykanie mają komplet nowych bomb atomowych

Amerykański urząd do spraw bezpieczeństwa jądrowego ogłosił zakończenie programu modernizacji bomb jądrowych B61 do wersji B61-12. Oznacza to zakończenie z powodzeniem ważnego programu modernizacyjnego części amerykańskiego arsenału jądrowego, z którego będą mogli korzystać również sojusznicy z NATO.

B61 to amerykańska bomba jądrowa opracowana w latach 60-tych XX wieku, która stanowi istotny element arsenału nuklearnego USA. Ma długość około 3,5 metra, średnicę 33 cm i masę około 320 kg. Dzięki modułowej konstrukcji, może być dostosowana do różnych trybów detonacji: naziemnego, powietrznego i podziemnego. Bomba znajduje zastosowanie zarówno w operacjach strategicznych, jak i taktycznych, z różnymi wariantami zaprojektowanymi dla określonych celów.

Obecnie używane warianty obejmują B61-3, B61-4, B61-7, B61-10 i B61-11. B61-3 to wersja taktyczna, z mocą regulowaną w zakresie 0,3–170 kiloton, przeznaczona do niszczenia sił wroga i infrastruktury wojskowej na polu bitwy. B61-4, również taktyczna, ma mniejszy zakres mocy, od 0,3 do 50 kiloton, i znajduje zastosowanie w bardziej precyzyjnych operacjach. B61-7 to wersja strategiczna, o mocy wynoszącej 10–340 kiloton, przeznaczona ataków na kluczowe cele strategiczne, takie jak silosy rakietowe czy centra dowodzenia. B61-10, choć o maksymalnej mocy 80 kiloton, również pełni rolę taktyczną. Ostatnia – B61-11 – jest bronią strategiczną o mocy 340 lub 400 kt. B61 może być przenoszona przez bombowce strategiczne B-2 Spirit i B-52 Stratofortress oraz myśliwce wielozadaniowe F-15, F-16, F/A-18, F-35 i Tornado IDS.

B61-12, których dostawy właśnie zakończono, zastąpiły w służbie wcześniejsze warianty B61-3, B61-4, B61-7 i B61-10. Zastosowany w nich materiał rozszczepialny pozostaje ten sam, został wzięty ze starych bomb, ale został zainstalowany w nowym korpusie. W związku z tym wprowadzenie do służby B61-12 nie oznacza przyrostu amerykańskiego arsenału jądrowego, a jedynie jego modernizację, a ogólna liczba bomb nie zmieniła się.

Nowe bomby łączą w sobie cechy wszystkich poprzedników i dysponują głowicą o mocy regulowanej w zakresie 0,3-50 kt. Wymiana wszystkich kluczowych niejądrowych elementów konstrukcji pozwoli wydłużyć czas służby tych bomb o 20 lat gwarantując ich bezpieczeństwo i sprawność. Mniejsza maksymalna moc głowicy jest spowodowana większą precyzją miejsca detonacji. W przypadku poprzednich wariantów, które spadały grawitacyjnie jak klasyczne bomby, błąd kołowy trafienia w cel wynosił 110-170 m. Jednak B61-12 zostały wyposażone w Tail Kit Assembly – mocowany na ogonie moduł naprowadzania bazujący na nawigacji bezwładnościowej – pozwalający na zmniejszenie marginesu błędu do około 30 m. To powoduje, że do zniszczenia wzmocnionych celów podziemnych, na przykład stanowisk dowodzenia, wystarczy mniejsza głowica, ale zdetonowana bliżej celu.

Samolot F-35 z bombami atomowymi B61 © Domena publiczna

Najnowszy wariant bomby może być przenoszony przez te same samoloty, ale w przypadku F-16 i Tornado będzie je można zrzucać wyłącznie tak jak poprzednie wersje – grawitacyjnie. Natomiast w przypadku F-35, B-2 czy F-15E możliwe będzie zaprogramowanie systemu nawigacyjnego bomby i osiągnięcie w ten sposób wspomnianej wyżej lepszej celności. Ponadto w tym trybie bomba może być zrzucona z dalszej odległości od celu, ponieważ dysponuje ograniczonymi zdolnościami do szybowania dając samolotowi atakującemu więcej czasu na ucieczkę i pozwalając uniknąć przynajmniej części obrony przeciwlotniczej przeciwnika.