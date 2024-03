Zmiany w mikrobiomie człowieka. Mieszkańcy miast w gorszej sytuacji

Przez dziesięciolecia zakładano, że organizm ludzki nie jest w stanie rozkładać celulozy w taki sam sposób, jak robią to inne zwierzęta. Dopiero w 2003 r. uczeni odkryli, że bakterie jelitowe człowieka są zdolne do trawienia takich włókien. Obecnie naukowcy coraz lepiej rozumieją procesy pozwalające ludzkiemu organizmowi rozkładać ten najobficiej występujący związek organiczny na Ziemi, który wyścieła ściany komórkowe roślin. W niedawnych badaniach naukowcy z Uniwersytetu Ben-Guriona (BGU), Instytutu Weizmanna oraz Uniwersytetu Heinricha Heinego w Düsseldorfie odkryli w ludzkich jelitach pewne nieznane wcześniej drobnoustroje, które potrafią rozkładać celulozę.

Naukowcy wykorzystali geny odkrytej w 2003 r. bakterii do poszukiwania innych, podobnych drobnoustrojów. W swoich pracach przeanalizowali próbki kału do zbadania mikrobiomu jelit człowieka z różnych regionów i okresów. Wyniki sugerują, że ludzi łączy więcej ze zwierzętami hodowlanymi, niż wcześniej sądzono. Okazuje się, że w jelitach człowieka żyją różne gatunki drobnoustrojów trawiących celulozę, które do tej pory pozostawały niezauważone. Istnieje jeden specyficzny gatunek, który jest silnie spokrewniony z przeżuwaczami, inny z pradawnymi ludźmi, a jeszcze inny z naczelnymi.

- Rozkład celulozy nie jest łatwym zadaniem, może to zrobić niewiele bakterii - wyjaśnia prof. Edward Bayer z Instytutu Weizmanna, współautor badania.– Celuloza jest trudna do strawienia, ponieważ jest nierozpuszczalna. Błonnik w jelitach jest jak pień drzewa w basenie: zamoknie, ale się nie rozpuści – dodaje.

– Nasi przodkowie w Afryce 200 tys. lat temu nie jedli lunchu w samochodzie ani nie zamawiali kolacji przez telefon z dostawą do domu – mówi prof. William Martin z Uniwersytetu Heinricha Heinego w Düsseldorfie w Niemczech. W społeczeństwach zachodnich dzieje się to jednak na dużą skalę. Dieta w społeczeństwach uprzemysłowionych, oddalonych od gospodarstw, w których produkowana jest żywność, zwyczajnie się zmienia. Autorzy publikacji doszli do wniosku, że to odejście od diety bogatej w błonnik wyjaśnia utratę ważnych drobnoustrojów rozkładających celulozę w naszym mikrobiomie.