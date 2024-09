Zbadali flawonoidy. Mogą zmniejszać ryzyko rozwoju demencji

Najczęstszą postacią demencji jest choroba Alzheimera. Ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera lub otępienie naczyniowe, druga co do częstości występowania postać demencji, podwaja się mniej więcej co pięć lat w wieku powyżej 65 roku życia. Nie jest jasne, jak zaczyna się demencja. Obecnie naukowcy sądzą, że ma to miejsce na długo przed pojawieniem się objawów.