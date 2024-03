Zaskakujące spłaszczenie rodzących się planet. Superkomputer pomógł w odkryciu

Zaobserwowanie protoplanet, które właśnie się uformowały, ale wciąż jeszcze pozostają w obrębie swoich dysków protoplanetarnych, jest dość problematyczne. Do tej pory zarejestrowano tylko trzy tak młode protoplanety, przy czym dwie z nich należą do tego samego układu, PDS 70. Przy czym wszystkich planet pozasłonecznych w Drodze Mlecznej znamy na tę chwilę ponad pięć i pół tysiąca. Skąd te dysproporcje?

Wyszukiwanie niemowlęcych globów jest trudne z kilku powodów. Przede wszystkim trzeba znaleźć układy gwiazdowe, które są w odpowiednio młodym wieku. Muszą one znajdować się na tyle blisko, by nasze teleskopy były w stanie wykryć i wyodrębnić charakterystyczny, planetarny sygnał, na przykład dostrzec słabe światło planety i odróżnić je od tego pochodzącego z obszaru dysku, w którym jest ona osadzona.

Kolejna sprawa to czas i statystyka. Cały proces formowania się planet z kosmicznego punktu widzenia trwa zaledwie kilka milionów lat. To znacznie mniej niż czas życia przeciętnej gwiazdy, a nawet niż czas potrzebny Słońcu na pełne okrążenie centrum naszej Galaktyki. W skali astrofizycznej to tylko krótka chwila w życiu układu planetarnego. Oznacza to w praktyce, że musimy mieć sporo szczęścia, żeby przyłapać niemowlęcą planetę w momencie jej narodzin.