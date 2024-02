Galaktyka, która nie powinna istnieć. Odkrycie naukowców podważa dotychczasowe teorie

Program obserwacyjny PEARLS JWST (Prime Extragalactic Areas for Reionization and Lensing Science) ma na celu zrozumienie epoki powstawania galaktyk, wzrostu aktywnych jąder galaktyk (AGN) i Pierwszego Światła. Nowe obserwacje są możliwe dzięki instrumentom znajdującym się w Kosmicznym Teleskopie Jamesa Webba (JWST).

Według obserwacji naukowców, galaktyka nie utworzyła nowych gwiazd od co najmniej miliarda lat. Częściowym dowodem ma być brak silnego promieniowania ultrafioletowego, którą emitują młode gwiazdy. W przypadku PEARLSDG poziom emisji jest dużo niższy, a do tego stwierdzono niski współczynnik sSFR.

Brak aktywności gwiazdotwórczej zwykle jest spowodowany przez sąsiednią galaktykę, która weszła w interakcję i zatrzymała powstawanie gwiazd. PEARLSDG nie ma bliskich sąsiadów, co podważa tę teorię. Nic nie wskazuje na to, by doszło do interakcji z galaktyką, która mogłaby zahamować powstawanie gwiazd.