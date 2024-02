Jowisz kiedyś mógł być płaski. Nowe odkrycie naukowców

W Drodze Mlecznej istnieje wiele planet, ale nie jest do końca jasne, w jaki sposób powstają takie obiekty. Wiemy, że gęste obłoki gazu i pyłu zamieniają się w gwiazdy. Pozostałości tworzą inne elementy układu planetarnego: planety, komety, asteroidy i księżyce.

Nie jest jasne, co to odkrycie oznacza dla modelu akrecji jądra, ale badania sugerują, że właściwości protoplanety osadzonej w dysku gwiezdnym mogą wydawać się różne w zależności od kąta patrzenia.

Badania mogą wpłynąć także na inne planety. Naukowcy twierdzą, że jesteśmy coraz lepsi w wykrywaniu powstających planet, ale ważne jest, by zrozumieć, jak interpretować to, na co patrzymy. Z boku kształt naleśnika jest bardziej oczywisty, ale z góry łatwo pomylić okrągły kształt z kulą.