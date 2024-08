Tabliczki sprzed 4 tys. lat. Są pełne złych omenów

Liczące 4000 lat tabliczki są najstarszymi znanymi przykładami kompendiów omenów zaćmień Księżyca. Tak twierdzą Andrew George, emerytowany profesor z Uniwersytetu Londyńskiego, oraz niezależna badaczka Junko Taniguchi, w artykule opublikowanym na łamach "Journal of Cuneiform Studies". Autorzy tabliczek używali czasu nocy, ruchu cieni oraz daty i długości trwania zaćmień do przewidywania, co może się wydarzyć.