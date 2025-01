Z jaką prędkością myśli człowiek? Wolniej, niż mogłoby się wydawać

Bit to podstawowa jednostka informacji w komputerach. Typowe połączenie Wi-Fi może na przykład przetwarzać 50 milionów bitów na sekundę. W nowych badaniach naukowcy z Catech (California Institute of Technology) zastosowali techniki z dziedziny teorii informacji do ogromnej ilości literatury naukowej na temat ludzkich zachowań, takich jak czytanie i pisanie, granie w gry wideo czy rozwiązywanie kostki Rubika, aby ustalić, z jaką prędkością myśli przeciętny człowiek.