Wykryto węgiel w galaktyce, która istniała już 350 mln lat po Wielkim Wybuchu

W niedawnych obserwacjach, w których wykorzystano Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST), astronomowie wykryli kluczowy budulec życia, przynajmniej takiego, jakie znamy i to u zarania dziejów, w galaktyce, która istniała już 350 milionów lat po Wielkim Wybuchu, wywracając do góry nogami to, co wiemy o pierwszych galaktykach. Opis oraz rezultaty obserwacji zostały zaakceptowane do publikacji w czasopiśmie "Astronomy & Astrophysics", a obecnie możne się z nimi zapoznać w bazie pre-printów arXiv (DOI: 10.48550/arxiv.2311.09908).