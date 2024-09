Wyjątkowe odkrycie w kosmosie. Dostrzegli ogromną czarną dziurę

Astronomowie zaobserwowali dżety wyrzucone z czarnej dziury, które mają łączną długość 23 milionów lat świetlnych. To największe jak dotąd dostrzeżone strumienie plazmowej materii emitowanej z okolic czarnej dziury.

W centrum większości galaktyk znajdują się supermasywne czarne dziury. Chociaż obiekty te są najbardziej znane z tego, że pochłaniają materię w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, to wiemy też, że z ich otoczenia wyrzucane są potężne dżety materii, które rozciągają się na ogromne odległości, często poza galaktyki, w których się znajdują.

Kiedy supermasywne czarne dziury stają się aktywne, czyli kiedy ich ogromne siły grawitacyjne zasysają i podgrzewają otaczającą je materię, tworzą wirujący wokół czarnej dziury dysk akrecyjny. Część materiału z wewnętrznej krawędzi dysku zostaje przekierowana i przyspieszona wzdłuż linii pola magnetycznego do biegunów, gdzie jest wyrzucana w przestrzeń jako potężne strumienie plazmy, poruszające się z prędkością stanowiącą znaczny procent prędkości światła.

Niedawno zaobserwowane dżety są największe, jakie kiedykolwiek dostrzeżono. Rozciągają się na 23 miliony lat świetlnych i są tak długie, jak 140 galaktyk Drogi Mlecznej ustawionych jedna za drugą. - Ta para nie ma rozmiaru Układu Słonecznego ani Drogi Mlecznej. Mówimy tu o 140 średnicach Drogi Mlecznej łącznie - mówi Martijn Oei z California Institute of Technology (Caltech), główny autor publikacji. - Droga Mleczna byłaby małą kropką w tych dwóch gigantycznych erupcjach – dodaje.

Porfyrion istniał już na wczesnym etapie ewolucji Wszechświata, gdy delikatne włókna łączące i zasilające galaktyki znajdowały się bliżej siebie niż obecnie. Oznacza to, że dżety, takie jak Porfyrion, dotarły do ​​większej części sieci kosmicznej w porównaniu do strumieni materii emitowanych w lokalnym Wszechświecie.