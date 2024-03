Wulgaryzowanie i obraźliwe gesty. Mogą pomóc zmniejszyć ból

Co ciekawe, mniejsze odczuwanie bólu ochotnicy z pierwszej grupy zgłaszali niezależnie, czy wypowiadali wulgarne słowa, czy wysuwali środkowy palec. Dlaczego gesty były równie skuteczne co słowa? Tego uczeni nie ustalili. Jedną z możliwości jest wspólny mechanizm przetwarzania informacji, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że język mówiony i gesty są przetwarzane przez te same obszary neuronowe w mózgu. Ale możliwe, że mamy tutaj do czynienia z innym mechanizmem. Podczas wyciągania środkowego palca uczestnicy mogli myśleć o wulgarnych słowach i doświadczać powiązanych z tym korzyści.