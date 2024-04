Trzmiele zaskoczyły badaczy. Mogą przeżyć pod wodą nawet tydzień

Ku zaskoczeniu uczonych, wszystkie królowe w próbówkach przeżyły, co zainspirowało Rondeau do rozpoczęcia odpowiedniego eksperymentu sprawdzającego tę cechę. - Od bardzo dawna badam trzmiele. Rozmawiałam o tym z wieloma osobami i nikt nie wiedział, że istnieje taka możliwość – wyjaśniła Rondeau.

Królowe trzmieli pod koniec lata wyszukują nory w ziemi, by spędzić tam zimę. W zależności od gatunku pod ziemią spędzają 6-9 miesięcy. W odpowiedzi na zmiany środowiskowe – głównie brak zasobów i obniżenie temperatury - zapadają w tzw. diapauzę. To stan zawieszenie aktywności życiowych podobny do hibernacji. Ale tak długi okres spędzony pod ziemią wiąże się z wyzwaniami, takimi jak problemy z pasożytami, pleśnią czy potencjalnymi powodziami.

- To niezwykle wysoki wskaźnik przeżycia i nie różni się on znacząco od przeżycia, gdy nie ma wody – przyznała Rondeau. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że uśpione trzmiele spowalniają tempo metabolizmu, co oznacza, że potrzebują bardzo mało tlenu i mogą zadowolić się powietrzem zgromadzonym w ich ciałach.