Test lustra w wersji dla węży. Czy gady te są świadome samych siebie?

Jak twierdzą naukowcy, ich badania stanowią pierwszy dowód na to, że węże potrafią rozpoznawać swój własny zapach, mają jego mentalny model i potrafią go odróżnić od zapachu innych osobników. Według uczonych, badania te mogą też zmienić powszechną opinię o wężach. - Istnieje założenie, że węże i prawie wszystkie gady to powolne, instynktowne i pozbawione funkcji poznawczych zwierzęta, co nie jest prawdą – podkreślił Miller.