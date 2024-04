Od kilku dekad ludzkie mózgi stają się coraz większe

Prowadząc badania uczeni zastanawiali się, co mogą nam dać większe mózgi. Wysunęli hipotezę, że zwiększony rozmiar mózgu może prowadzić do zwiększonej rezerwy mózgowej, potencjalnie zmniejszając ogólne ryzyko rozwoju demencji związanej z wiekiem. Najczęstszym typem demencji jest choroba Alzheimera. W samych Stanach Zjednoczonych cierpi na nią około 7 milionów osób. Oczekuje się, że do 2040 roku liczba ta wzrośnie do ponad 11 milionów.