Takiej fontanny nie było. Wodotrysk na księżycu Saturna

Gejzer na Enceladusie wyrzucił wodę w postaci pary i lodu w przestrzeń kosmiczną na odległość ok. 9600 km. To wielkość dwadzieścia razy większa, niż sam Enceldaus, który ma średnicę około 500 km. Dało to naukowcom bezprecedensowy wgląd w to, jak gejzery księżyca mogą dostarczać materiał do lodowych pierścieni Saturna.