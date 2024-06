Tajemnice Wyspy Wielkanocnej. Nowe badania podważają pogląd o załamaniu się populacji

Około 1000 lat temu niewielka grupa Polinezyjczyków pokonała tysiące kilometrów przez Pacyfik i osiedliła się na odizolowanej wyspie, którą nazwali Rapa Nui. W końcu ich liczba wzrosła do niemożliwych do utrzymania poziomów. Wycięli wszystkie drzewa i wybili ptaki morskie i ostatecznie zniszczyli swoje środowisko, co doprowadziło do upadku ich społeczności. Gdy Europejczycy odkryli wyspę w 1722 roku i nazwali ją Wyspą Wielkanocną, mieszkało tam zaledwie kilka tysięcy ludzi. Przynajmniej tak głosi popularna narracja zaczerpnięta z wcześniejszych badań i opowiadana w książkach i filmach.

Wyspa Wielkanocna (w miejscowym języku nazywana Rapa Nui) to jedno z najbardziej odosobnionych miejsc na Ziemi - do najbliższej zamieszkanej wyspy na Polinezji jest ok. 2000 kilometrów, a do stałego lądu - Ameryki Południowej - ok. 3700 kilometrów. Ta położona na Pacyfiku wyspa ma powierzchnię zbliżoną do Katowic. Została odkryta przez Europejczyków dopiero w 1722 r. w niedzielę wielkanocną, co jest źródłem jej dzisiejszej nazwy.