Szympansy same poszukują leków. Zwierzęta mogą pomóc nam odkryć nowe specyfiki

Co więcej, wydaje się, że szympansia medycyna działa. W przypadku wszystkich 51 chorych szympansów samoleczenie odniosło skutek. - Każdy osobnik wyzdrowiał i to stosunkowo szybko - powiedziała Elodie Freymann z Uniwersytetu Oksfordzkiego, główna autorka badania.

Badania laboratoryjne ekstraktów z 13 gatunków roślin wykazały, że 88 procent z nich hamowało wzrost bakterii patogennych, w tym sześciu szczepów zaliczanych do tzw. grupy ESKAPE. To zbiór lekoopornych bakterii, które są zdolne do ucieczki przed działaniem dostępnych obecnie antybiotyków. Patogeny z tej grupy są wysoce wirulentne i do tego posiadają liczne mechanizmy oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe, co sprawia, że są poważnym zagrożeniem.