Straszliwość sprzed 3 tys. lat. Potworniak z zębami odkryty w Egipcie

Potworniaki to nowotwory wywodzące się z komórek zarodkowych, czyli takich, które mogą różnicować się w inne typy komórek i tworzyć wiele typów tkanek. Oznacza to, że potworniaki mogą zawierać fragmenty dowolnej części ciała. Najczęściej są to włosy, mięśnie, zęby czy kości. Rzadziej potworniaki zawierają bardziej złożone formy, jak chociażby oczy czy fragmenty mózgu. To rzadki rodzaj nowotworu, który zwykle występuje w jajnikach lub jądrach. Obecnie typowym leczeniem jest usunięcie guza.