Starożytni Egipcjanie próbowali leczyć raka. Naukowcy znaleźli dowody

Ale to nie znaczy, że starożytni Egipcjanie nie próbowali leczyć nowotworów. W nowych badaniach, które ukazały się na łamach pisma "Frontiers in Medicine", przeanalizowano ludzką czaszkę, obecnie znajdującą się w kolekcji Uniwersytetu Cambridge. Analizy datowanej na lata 2686–2345 p.n.e. czaszki wykazały obecność dużego guza pierwotnego oraz ponad 30 mniejszych zmian przerzutowych. Naukowcy odkryli, że zmiany te były otoczone śladami nacięć, prawdopodobnie wykonanymi ostrym przedmiotem, np. metalowym narzędziem. Sugeruje to, że starożytni Egipcjanie próbowali wyleczyć pacjenta – mężczyznę w wieku od 30 do 35 lat.