Starożytne miasto Majów odkryte w meksykańskiej dżungli

Przy pomocy Lidaru - technologii skanowania laserowego powierzchni z powietrza, archeolodzy odkryli głęboko w dżungli półwyspu Jukatan pozostałości starożytnego miasta Majów. W Ocomtún, co w języku Majów oznacza "Kamienną kolumnę", badacze znaleźli kilka podobnych do piramid struktur o wysokości ponad 15 metrów, boisko do gry oraz kamienne kolumny, od których miasto zawdzięcza swoją nazwę.