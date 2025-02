Takiego drona jeszcze nie widzieli. Nowa konstrukcja spadła w Ukrainie

Dron charakteryzuje się unikalną konfiguracją z dwoma skrzydłami, długimi poziomymi elementami ogonowymi oraz dwoma pionowymi statecznikami. Wyposażony jest w głowicę bojową o masie prawie 3 kg. Według eksperta zastosowana tu elektronika jest produkowana masowo w Rosji, co sugeruje, że dron może być produkowany seryjnie . To natomiast może wskazywać, że tego typu znaleziska będą się pojawiać coraz częściej.

Przypomnijmy, że to kolejne znalezisko Ukraińców, które dotyczy nowego lub zmodernizowanego bezzałogowca. Jeszcze w połowie lutego ukraińskie siły zbrojne odkryły, że Federacja Rosyjska korzysta z ulepszonych dronów Shahed-136. Te popularne konstrukcje przenoszą teraz 90-kilogramowe głowice bojowe, co stanowi duży wzrost w porównaniu do wcześniejszych wersji. Dotychczas Shahedy przenosiły głowice o wadze 50 kg.