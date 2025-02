Tempo topnienia lodowców. Naukowcy mają nowe informacje

Od 2000 r. lodowce traciły rocznie średnio 273 mld ton lodu, co przyczyniło się do wzrostu poziomu mórz o 18 mm. W ciągu ostatnich dwóch dekad lodowce straciły ok. 5 proc. swojej objętości. Istotny jest ubytek zaobserwowany w Europie Środkowej. Wyniósł on aż 39 proc. Badania były częścią projektu Glacier Mass Balance Intercomparison Exercise (Glambie), koordynowanego przez World Glacier Monitoring Service.