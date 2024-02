Proteza kończyny wrażliwa na temperaturę. Pomaga użytkownikom poczuć dotyk

Nowe badania naukowców z Sant’Anna School of Advanced Studies we Włoszech oraz z Politechniki Federalnej w Lozannie w Szwajcarii po raz pierwszy umożliwiły osobie po amputacji odczuwanie temperatury za pomocą protezy ręki. Według uczonych, to jedna z ostatnich przeszkód na drodze do zapewnienia protezom pełnego spektrum zmysłów dostępnych w ludzkiej kończynie.