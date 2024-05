Powstał żel, który pomaga rozkładać alkohol. Zwalcza objawy i skutki jego spożycia

- Żel przesuwa rozkład alkoholu z wątroby do przewodu pokarmowego. W przeciwieństwie do alkoholu metabolizowanego w wątrobie, jako produkt pośredni nie powstaje szkodliwy aldehyd octowy – wyjaśnia profesor Raffaele Mezzenga z Politechniki Federalnej w Zurychu. Aldehyd octowy jest toksyczny i jest odpowiedzialny za wiele problemów zdrowotnych spowodowanych nadmiernym spożyciem alkoholu. Opis i wyniki badań nad żelem ukazał się na łamach pisma "Nature Nanotechnology".

Większość alkoholu przedostaje się do krwiobiegu przez błonę śluzową żołądka i jelit. Regularne picie dużych ilości alkoholu jest szkodliwe dla zdrowia . Częstymi konsekwencjami są choroby wątroby i nowotwory. Według Światowej Organizacji Zdrowia co roku z powodu nadmiernego spożycia alkoholu umiera około 3 miliony ludzi.

Opracowany przez szwajcarskich badaczy żel zwalcza zarówno objawy, jak i skutki spożywania alkoholu , ale pod warunkiem, że w przewodzie pokarmowym nadal znajduje się alkohol. Oznacza to, że nie pomoże w zatruciu alkoholem, gdy ten już przedostanie się do krwiobiegu. Nie pomoże też w ogólnym ograniczeniu spożycia alkoholu.

Antyalkoholowy żel powstał na bazie białek serwatkowych. Najpierw naukowcy gotowali je przez kilka godzin, by wytworzyły się z nich długie, cienkie włókienka. Następnie dolali wodę i dodali sól – to spowodowało, że mieszanina przybrała konsystencję żelu. Zaletą żelu jest to, że jest on trawiony bardzo powoli. Ta cecha powoduje zablokowanie przedostawanie się alkoholu z przewodu pokarmowego do krwiobiegu. Ale aby żel mógł rozłożyć alkohol, potrzebował jeszcze kilku katalizatorów.