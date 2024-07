Pies wyczuwa ludzki stres i w odpowiedzi zmienia swoje zachowanie

Czworonogi szybko nauczyły się różnicy między lokalizacjami miski. Szybciej zbliżały się do miski ze smakołykiem. Do pustej też się zbliżały, ale wolniej, jakby tylko po to, by sprawdzić, czy jest pusta tak jak poprzednim razem. Gdy już było wiadomo, że psy pojęły, o co chodzi badaczom, ci zaczęli umieszczać miski w innych miejscach, poza dwoma pierwotnymi lokalizacjami i sprawdzali, jak szybko pies zbliżał się do nowych lokalizacji.