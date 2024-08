Pacjenci w śpiączce mogą być świadomi. Naukowcy mają nowe badania

W badaniach, które ukazały się na łamach pisma "New England Journal of Medicine" (DOI: 10.1056/NEJMoa2400645), naukowcy przeanalizowali przypadki 241 osób z poważnym urazem mózgu, które nie reagowały na proste polecenia. Osoby te były badane za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), elektroencefalografii (EEG) lub obu tych metod.

Podczas testów badacze zadawali pytania, takie jak "wyobraź sobie otwieranie i zamykanie dłoni", a następnie, 15–30 sekund później, "przestań wyobrażać sobie otwieranie i zamykanie dłoni". Te oraz podobne pytania powtarzano przez kilka minut. Chociaż osoby te nie były w stanie zareagować w żaden sposób, to skany z fMRI i EEG wykazały aktywność mózgu u 60 (25 procent) uczestników, gdy proszono je o wykonanie poleceń. Według autorów badania, osoby te rozumieją język i instrukcje i potrafią skupić uwagę, mimo że nie reagują w żaden widoczny sposób.

Wyniki te oznaczają, że znaczna liczba osób z urazami mózgu, które wydają się w żaden sposób nie reagować na bodźce, słyszy i jest świadomych tego, co dzieje się wokół nich. To odkrycie może potencjalnie mieć ogromne znaczenie dla sposobu, w jaki należy zarządzać opieką nad osobami sklasyfikowanymi jako będące w śpiączce, stanie wegetatywnym lub stanie minimalnej świadomości.

Zdolność do reagowania umysłowo, ale nie fizycznie jest znana jako dysocjacja poznawczo-motoryczna (CMD). W stanie tym zdolności poznawcze nie są powiązane ze zdolnościami motorycznymi. Naukowcy badają CMD dopiero od kilku lat. W publikacji, która ukazała się w 2019 roku 15 proc. ze 104 osób poddanych testom zostało uznanych jako cierpiące na CMD.

- Niektórzy pacjenci z poważnym uszkodzeniem mózgu wydają się nie przetwarzać swojego świata zewnętrznego. Jednak gdy są oceniani za pomocą zaawansowanych technik, takich jak fMRI i EEG, możemy wykryć aktywność ich mózgu, która sugeruje coś innego - powiedziała główna autorka badania, dr Yelena Bodien z Massachusetts General Hospital’s Center for Neurotechnology and Neurorecovery.

Oprócz badania 241 uczestników, którzy nie reagowali na żadne polecenia, uczeni przeanalizowali przypadki 112 osób, które reagowały na proste instrukcje. Oczekiwano, że ta grupa dobrze wypadnie w testach fMRI i EEG, ale u 62 procent naukowcy nie wykryli żadnej aktywności mózgu. Badacze sugerują, że może to wskazywać, że stosowane metody nadal nie wykrywają wszystkich przypadków. Co ciekawe, CMD wykrywano częściej u pacjentów testowanych zarówno za pomocą fMRI, jak i EEG, co sugeruje, że należy użyć szeregu testów, aby je wykryć.