Odkryto szczątki ogromnego drapieżnika, który żył na długo przed dinozaurami

Dinozaury cieszą się reputacją największych i najgroźniejszych drapieżników w historii. Jednak 40 mln lat przed pojawieniem się dinozaurów, stworzenie nazwane Pampaphoneus biccai dominowało w Ameryce Południowej. Paleontolodzy na południu Brazylii znaleźli czaszkę i kilka kości tego gigantycznego drapieżnika. Badania sugerują, że zwierzę to żyło ok. 265 mln lat temu i było największym i najbardziej krwiożerczym mięsożercą swoich czasów.

Opis i rezultaty badań ukazały się na łamach pisma "Zoological Journal of the Linnean Society" ( DOI: 10.1093/zoolinnean/zlad071 ).

W swoich czasach dinocefale były jednymi z najważniejszych zwierząt. Co ciekawe, o ile są one znane właśnie z Ameryki Południowej, a także np. z terenów Rosji, o tyle w innych częściach Ziemi występowały rzadziej.

W São Gabriel w południowej części Brazylii natrafiono na liczące ok. 265 mln lat szczątki takiego zwierzęcia. Do tego są one świetnie zachowane. W Brazylii Pampaphoneus biccai jest jedynym znanym przedstawicielem dinocefali. Odkrycie to zatem z pewnością przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy o tych zwierzętach. Przykładowo pewną trudnością mogło być chociażby odróżnienie tych występujących w Brazylii od ich rosyjskich kuzynów.