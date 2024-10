Nieznane miasto Majów. Naukowcy odkryli tysiące budowli

W 2013 roku lidar zbadał około 130 kilometrów kwadratowych w środkowo-wschodniej części Campeche w Meksyku, gdzie nigdy wcześniej nie szukano śladów obecności Majów. Badania zostały wykonane w celu pomiaru i monitorowania węgla w lasach w Meksyku. Luke Auld-Thomas, archeolog z Northern Arizona University wraz z badaczami z Tulane University, meksykańskiego Instituto Nacional de Antropología e Historia i University of Houston’s National Center for Airborne Laser Mapping przeanalizowali zebrane dane. Dzięki nim odkryli 6674 struktur Majów, w tym piramidy i świątynie. Wyniki oraz opis badań ukazał się w czasopiśmie "Antiquity".

Jednak w dzisiejszych czasach technologia pozwala naukowcom skanować duże połacie ziemi bez konieczności obecności na miejscu. Przynajmniej na początku badań. Mowa o technologii lidar (Light Detection and Ranging). Jest to metoda pomiarowa, polegająca na naświetlaniu celu laserem i rejestrowaniu odbicia za pomocą czujników. Różnice w czasie powrotu wiązki odbitego światła oraz zmiana długości fali są wykorzystane do tworzenia trójwymiarowych modeli terenu.