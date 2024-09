Niebezpieczne grzyby, bakterie i wirusy w atmosferze. Mogą być przenoszone na ogromne odległości

Wyniki oraz opis badań ukazał się w "Proceedings of the National Academy of Sciences" ( DOI: 10.1073/pnas.2404191121 ).

Jak wysoko w atmosferze mogą znajdować się mikroby? Czy są w stanie przetrwać podróż na drobinkach pyłu na duże odległości? Takie pytania zadali sobie autorzy badań. By na nie odpowiedzieć, wynajęli mały samolot i zebrali próbki powietrza na wysokości od 1000 do 3000 metrów na Japonią. Zebrali również dane pogodowe dotyczące kolumny powietrza w obszarach, w których latali.

Co więcej, wiele z odkrytych mikrobów było nadal żywych. Część z tych organizmów zostało zabitych przez zimno, narażenie na zwiększone promieniowanie lub brak pożywienia. Jednak niektóre okazały się niepokojąco odporne i zdolne do pokonywania dużych odległości.

Ze względu na położenie geograficzne, wysokość oraz wzorce i prędkość wiatrów, naukowcy podejrzewają, że większość ze znalezionych mikrobów pochodziła z regionu rolniczego północno-wschodnich Chin, co oznaczało, że przebyły co najmniej 2000 kilometrów. Organizmy te zostały prawdopodobnie uniesione w powietrze z Azji Wschodniej przez układ ciśnieniowy znany jako wyż syberyjski. Analizy chemiczne próbek wykazały sygnatury charakterystyczne dla obszarów rolniczych, w tym nawozy i pestycydy, a także rzadkie pierwiastki, takie jak cyrkon i hafn, które są wydobywane w tej części Chin.

Naukowcy stwierdzili, że mikroby podróżujące w atmosferze prawdopodobnie nie są w stanie wywołać bezpośrednio chorób u ludzi, ponieważ ich stężenie było bardzo niskie. Jednak powodem do obaw może być to, że mikroby te mogą zaadoptować się w nowych środowiskach i że w ten sposób mogą przemieszczać się geny oporności na antybiotyki.

- Około 30-40 proc. znalezionych mikrobów to potencjalnie patogenne gatunki – powiedział Xavier Rodó z Institute for Global Health w Barcelonie, który kierował zespołem badawczym. Dodał, że to badanie jest przestrogą, że powinniśmy zmienić nasz pogląd na powietrze, szczególnie pomysł, że powietrze na większych wysokościach jest prawie sterylne. - Powinniśmy wykorzystać nowe metody pobierania próbek i sprawdzania, co się w nich znajduje. Te bakterie i grzyby są w stanie wytrzymać bardzo trudne warunki – podkreślił.