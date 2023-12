Nie potrafisz się skupić? Naucz się drugiego języka

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie "Bilingualism Language and Cognition" ( DOI: 10.1017/S1366728923000731 ) naukowcy przeanalizowali różnice w kontroli uwagi i zdolności do ignorowania nieistotnych informacji między osobami posługującymi się wyłącznie językiem ojczystym oraz osobami dwujęzycznymi. Z analiz wynika, że na poziomie poznawczym osoby dwujęzyczne lepiej radziły sobie z marginalizowaniem informacji, które w danym momencie nie są ważne. Łatwiej im też było ignorować czynniki rozpraszające, a także przenosić uwagę z jednej rzeczy na drugą.

DeMeurisse wraz z profesor Edith Kaan, również z Uniwersytetu Florydy, postanowiły sprawdzić, czy różnice między obiema grupami wyjdą na jaw w zadaniach, które nie były wcześniej stosowane w psycholingwistyce. Wszystko po to, by zmierzyć zdolność uczestników do radzenia sobie z napływającymi informacjami i kontrolowaniem uwagi.

- Odkryliśmy, że osoby dwujęzyczne wydają się lepiej ignorować informacje, które są nieistotne – powiedziała Kaan. Badaczka wyjaśniła, że cechy poznawcze konkretnej osoby stale dostosowują się do czynników zewnętrznych, a jako ludzie mamy bardzo niewiele cech, które pozostają niezmienne przez całe życie. - Nasz system poznawczy stale dostosowuje się do sytuacji, więc w tym przypadku dostosowuje się do bycia dwujęzycznym. To nie znaczy, że to się nie zmienia, więc jeśli przestaniesz używać drugiego języka, twoje funkcje poznawcze również mogą się zmienić – podkreśliła Kaan.