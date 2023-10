Naukowcy odkryli tysiące enzymów pozwalających na manipulację genami

Fanzory prawdopodobnie wyewoluowały z enzymów bakteryjnych tnących DNA pod kontrolą RNA zwanych TnpB. W rzeczywistości to podobieństwa genetyczne enzymów Fanzor do enzymów bakteryjnych przykuły uwagę badaczy. Ewolucyjne powiązania sugerują, że bakteryjni poprzednicy enzymów Fanzor prawdopodobnie więcej niż raz przedostawali się do komórek eukariotycznych, co napędzało ich ewolucję. Niektóre zostały prawdopodobnie przeniesione przez wirusy, inne mogły zostać wprowadzone przez bakterie symbiotyczne. Badania sugerują również, że po znalezieniu się w komórce eukariotycznej, enzymy wyewoluowały cechy dostosowane do nowego środowiska, takie jak sygnał umożliwiający im wejście do jądra komórkowego, gdzie mają dostęp do DNA.