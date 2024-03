Nagranie wejścia w ziemską atmosferę. Kapsuła W‑1 zarejestrowała podróż powrotną na Ziemię

Kapsuła W-1 przez osiem miesięcy była zadokowana do platformy orbitalnej Rocket Lab Photon. Za pomocą zamontowanej na pokładzie kamery udokumentowała całą swoją podróż powrotną, począwszy od oddzielenia się od swojego dotychczasowego domu na niskiej orbicie okołoziemskiej, aż do dynamicznego wejścia w atmosferę, po którym nastąpiło otwarcie spadochronu i lądowanie na poligonie testowo-szkoleniowym w Utah.

Firma Varda Space Industries wystrzeliła swoją kapsułę W-1 w przestrzeń kosmiczną w czerwcu 2023 roku. Wizją firmy jest opracowywanie produktów farmaceutycznych w przestrzeni kosmicznej oraz przesyłanie ich na Ziemię za pośrednictwem specjalnie opracowanych kapsuł powrotnych. Jak przyznali przedstawiciele przedsiębiorstwa, mikrograwitacja może poprawiać jakoś wytwarzanych farmaceutyków. Radykalnie zmienia siły wyporu, naturalną konwekcję czy sedymentację. Daje to potencjał do wytwarzania wysokiej jakości leków o doskonalszych strukturach krystalicznych ze względu na brak naprężeń grawitacyjnych, co prowadzi do wydłużenia okresu trwałości i lepszej skuteczności.