Na dnie mórz i oceanów zalega 11 milionów ton plastikowych odpadków

Szacunków dokonali naukowcy z australijskiej CISRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) oraz Uniwersytetu w Toronto w Kanadzie. Jak wskazują w publikacji, która ukazała się na łamach pisma "Deep Sea Research Part I Oceanographic Research Papers" ( DOI: 10.1016/j.dsr.2024.104266 ), na dnie oceanów zalega aż 11 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych.

W komunikacie opublikowanym przez CISRO naukowcy wskazują, że co minutę do oceanu trafia ciężarówka plastikowych śmieci. Ale oczekuje się, że do 2040 r. zużycie tworzyw sztucznych podwoi się, dlatego zrozumienie, w jaki sposób i dokąd przemieszczają się odpadki, ma kluczowe znaczenie dla ochrony ekosystemów morskich i dzikiej przyrody