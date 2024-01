Mrówki konkurencją dla NFZ. Umieją leczyć zakażone rany

To właśnie tę zmianę mrówki potrafią rozpoznać i w ten sposób zdiagnozować stan infekcji rannych towarzyszy.

Czy mrówki Megaponera analis rzeczywiście są pod tym względem wyjątkowe? Tego nie wiadomo. Grupa naukowców zamierza zbadać zachowania związane z opatrywaniem ran u innych gatunków mrówek i innych zwierząt społecznych. We współpracy z chemikami chce także zidentyfikować i przeanalizować leki stosowane przez mrówki. Może to doprowadzić do odkrycia nowych antybiotyków, które można będzie stosować również u ludzi.