Masz dość komarów? To naturalny środek owadobójczy

Aloes (Aloe vera) był używany od tys. lat do leczenia dolegliwości skórnych i ran oraz wspomagania układu pokarmowego. Ale chociaż ekstrakt z rośliny jest bardzo ceniony, to pozostałe po jego wyciśnięciu łupy są wyrzucane jako odpady. Naukowcy donoszą jednak, że mogą one odstraszać insekty, działając jako naturalny środek owadobójczy. Badaczom udało się już zidentyfikować w pozostałościach poprodukcyjnych kilka związków bioaktywnych, które odstraszają szkodniki.