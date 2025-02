Kwasy tłuszczowe omega-3 wydają się spowalniać procesy starzenia

Kwasy tłuszczowe omega-3 są składnikiem niezbędnym do prawidłowego rozwoju w okresie pre- i postnatalnym oraz do zapewnienia zdrowia w wieku późniejszym. Odpowiednie spożycie kwasów tłuszczowych omega-3 jest istotnym czynnikiem w prewencji wielu chorób żywieniowozależnych oraz skutecznie wspomaga leczenie. Kwasy omega-3 mogą wzmacniać naszą odporność, zdrowie serca i funkcjonowanie mózgu. Ale, jak wynika z niedawnych badań, które ukazały się na łamach pisma "Nature Aging", mogą również pomóc zachować młodość.

Naukowcy w swoich pracach wykorzystali zegary epigenetyczne, aby obliczyć, w jaki sposób przebiega tempo starzenia się osób w wieku 70 lat i starszych. Do badań zaprosili 777 uczestników ze Szwajcarii, których monitorowali przez okres trzech lat. W ich trakcie badani przyjmowali codziennie witaminę D i/lub 1 gram kwasów omega-3 i/lub uczestniczyli w 30-minutowym programie ćwiczeń domowych 3 razy w tygodniu. Na początku badania naukowcy oszacowali wiek biologiczny uczestników i to samo zrobili po trzech latach.

Co więcej, połączenie kwasów omega-3, witaminy D oraz ćwiczeń miało wpływ na obniżenie ryzyka zachorowania na nowotwory. Do tego obniżało wskaźnik upadków o 10 proc. i zmniejszało wskaźnik infekcji nawet o 13 proc. w porównaniu z wynikami osób, które nie przyjmowały tej kombinacji. – To największe badanie, jakie mamy obecnie, które sugeruje, że prosty suplement przyczynia się do spowolnienia biologicznego starzenia się — mówi Bischoff-Ferrari.