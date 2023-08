Przełom w nauce. W odkryciu pomogły muszki owocowe

Zjawisko to wcale nie jest tak rzadkie w świecie zwierząt i u wielu gatunków dochodzi do niego w przypadku braku samców w otoczeniu. Tak potrafią rozmnażać się ptaki , niektóre rekiny, węże czy jaszczurki, w tym wielkie warany z Komodo, a ostatnio zaobserwowano partenogenezę też u krokodyli .

- Jako pierwsi udowodniliśmy, że można zaaranżować "dziewicze" porody u zwierząt . To było bardzo ekscytujące obserwując, jak samica wytwarza zarodek zdolny do rozwoju, który osiąga dorosłość a następnie powtarza ten proces – mówi główna autorka artykułu dr Alexis Sperling z Uniwersytetu w Cambridge.

Wywieramy presję na owady żywiące się roślinami. Ostatecznie doprowadzi to do tego, że pasożyty zaczną rozmnażać się bezpłciowo. Stanie się to wielkim problemem dla rolnictwa, ponieważ samice produkują tylko samice, więc ich zdolność do rozprzestrzeniania się jest podwójna – mówi Sperling.